Voltaço vence o Remo em sua estreia na Série C 2024

O Voltaço iniciou a Série C com vitória diante do Remo na noite deste sábado (20) no estádio Baenão. O tricolor ficou na frente do placar até os 31 minutos do segundo tempo, mas a equipe adversária acabou empatando faltando 14 minutos para o jogo acabar. Porém, aos 42, o Volta Redonda voltou a ficar na frente e garantiu os três primeiros pontos para o clube na competição.

O primeiro gol foi aos 19 minutos do primeiro tempo com o atacante MV acertando um belo chute após passe de Berguinho. O Leão até tentou reagir fazendo pressão no campo de defesa do tricolor ainda na etapa inicial, mas sem sucesso. O gol de empate, aos 31 da etapa final, foi marcado por Jaderson ao receber na grande área e finalizar. Aos 42, em cobrança de escanteio, Pavani, contra, mandou para fundo do gol e deixou novamente o Voltaço a frente do placar.

O Volta Redonda volta a jogar pela Série C no próximo domingo (28), diante do Floresta, no Raulino de Oliveira. A partida está marcada para acontecer a partir das 19h30min. Com informações do Informa Cidade.