Autarquia municipal preparou dicas para evitar problemas e garantir compra segura

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda (Procon-VR) tem recebido diversas reclamações de consumidores em relação à compra de carro. A autarquia preparou uma série de orientações e dicas para que o consumidor não tenha problema ao adquirir seu automóvel, garantindo uma compra segura.

“Temos notado um aumento de reclamações sobre valores diferentes quando chega o carnê de financiamento, problemas de vícios (defeitos), de falta de documentação. A orientação principal é que não se deve comprar um carro sem a consulta de um mecânico”, frisou o coordenador do Procon-VR, João Silveira.

Dentre as orientações, o Procon-VR ressalta que, ao realizar a compra de um veículo, a pessoa deve exigir o laudo cautelar de empresas autorizadas, pois esse documento traz o histórico do carro, incluindo informações como: se o veículo for proveniente de leilão, se sofreu colisão que compromete a estrutura, as condições da mecânica do automóvel.

Outra orientação é quanto à documentação do automóvel. O Procon-VR orienta que o consumidor deve procurar a Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) – órgão do Detran – para consultar se veículo se encontra totalmente desembaraçado e livre para comercialização.

Quanto ao financiamento, o consumidor deve se atentar em relação à taxa de juros; ler atentamente todas as cláusulas do contrato, verificando se não estão incluindo seguros do veículo, seguros prestamistas e outros itens. “Muitos vendedores usam essa artimanha de inserir o seguro para se livrar de correção de possíveis vícios (defeitos). Com isso, transferem para o comprador o custo de reparos e consertos. Isso é ilegal. É venda casada”, ressaltou o coordenador do Procon-VR.

Também é importante, segundo a autarquia, exigir no ato da compra o CRV (Certificado de Registro do Veículo) em nome de quem está vendendo. Se for a concessionária, o documento deve estar no nome da empresa.

O Procon em Volta Redonda fica na Rua Leopoldo Marçal, Nº 117, no bairro Aterrado. O atendimento é realizado das 9h às 16h. O telefone de contato é (24) 3339-9205.