Um acidente entre um caminhão e um carro, ocorrido na noite de sábado (20), no km 281 da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda, deixou uma pessoa com ferimentos. A colisão foi no bairro São Luís.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 22h30min. A vítima foi levada para o Hospital São João Batista. Não há informações sobre o seu quadro de saúde.