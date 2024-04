BM: Restaurante do Povo Irmã Ruth abrirá normalmente na segunda-feira

Esta semana unidade apenas não funcionará na terça-feira, dia 23, quando é feriado de São Jorge no Estado do Rio de Janeiro

O Restaurante do Povo Irmã Ruth, uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), segue ofertando três refeições diárias a preços populares; café da manhã por R$ 0,50; almoço e jantar por R$ 1,00. A unidade tem sido um sucesso e recebido um bom número de pessoas.

Nesta semana, o restaurante abrirá normalmente na segunda-feira, véspera de feriado e fechará na terça-feira, dia 23, devido ao feriado estadual de São Jorge, data de celebração ao santo que é um dos padroeiros do Estado. A unidade funcionará ainda na quarta, quinta e sexta-feira.

O café da manhã será servido das 06h30 às 9h e contará com pão francês com margarina e um café preto ou café com leite. O almoço será servido das 10h30 às 14h e o jantar das 18h às 20h.