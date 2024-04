Doados pelo Clube dos Funcionários, itens são resultado de ação social que arrecadou recursos durante o evento ‘Arara Solidária’

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda recebeu 20 cestas básicas doadas pela Direção do Clube dos Funcionários. A doação é o resultado da ação social que arrecadou recursos para comprar os itens que vão beneficiar mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

O presidente do Clube dos Funcionários, Gustavo Tramontin, acompanhado da esposa, Michele Dias Tramontin, e o presidente do Conselho Deliberativo do Clube, Alyson Santana, estiveram na sede da SMDH, onde fizeram a entrega das cestas básicas à secretaria, sendo recebidos pela secretária municipal Glória Amorim e assessoras.

Os recursos financeiros para a compra das cestas básicas vieram da atividade social com a venda de roupas doadas – novas e seminovas – realizada na PET (Praça de Esportes Tabajaras) do clube, na Vila Santa Cecília, com o projeto ‘Arara Solidária’. As peças de roupas foram doadas por empresas e pessoas físicas, associados, não associados e vendidas durante o evento ‘Arara Solidária’.

Cestas foram direcionadas ao Ceam

As cestas básicas foram direcionadas ao Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), órgão ligado à SMDH que faz o atendimento com uma equipe multidisciplinar – advogadas, psicólogas e assistentes sociais –para mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

A secretária Glória Amorim, acompanhada da coordenadora do Ceam, Vanilda Coutinho, e da advogada Patrícia Vieitas, que é assessora jurídica do centro especializado, agradeceu à direção do clube pela contribuição. “O evento foi muito bem organizado por vocês e fico muito satisfeita em receber a doação das cestas básicas, que vão ajudar famílias, mulheres que realmente precisam muito. Às vezes, a mulher tem que sair de casa sem levar quase nada, além de roupas e documentos, para proteger a própria integridade e dos filhos”.

O presidente do clube, Gustavo Tramontin, deu uma boa notícia para a secretária e equipe: “Eu ainda tenho mais 1 ano de mandato e queremos fazer nesse tempo uma segunda edição do projeto ‘Arara Solidária’ para entregar mais cestas básicas. Ficamos felizes em contribuir com esta ação social”.

Gustavo disse ainda que o clube atende mais de 20 instituições cadastradas para receber doações, e que fará um rodízio para aumentar as contribuições e continuar contribuindo com a secretaria no atendimento às mulheres mais vulneráveis.

A esposa, Michele Tramontim, acrescentou: “A gente ouve falar em violência contra a mulher, mas não media a dimensão, a gravidade do fato. A realidade é muito dura e foi preciso trazer este entendimento para o coração das pessoas com esta ação social, na qual elas foram motivadas a participar. É uma honra para a gente, para o Clube dos Funcionários, uma vitória poder participar desse projeto em benefício das mulheres “, frisou. Fotos de divulgação