Uma colisão envolvendo 4 veículos foi registrada na manhã desta segunda-feira (22), após um caminhão do Exército Brasileiro sofrer uma pane, na altura do km 294 da Dutra, em Floriano, distrito de Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais foram informados sobre o acidente e, no local foi apurado que um comboio de viaturas do Exército Brasileiro seguia pela faixa da esquerda quando um dos caminhões do comboio, transportando munições, teve uma pane mecânica, parando todo o comboio sobre a via na faixa da esquerda, havendo a interdição. Os veículos que seguiam após o comboio foram obrigados a parar. Com o congestionamento causado foi se formando uma fila de veículos. Um ônibus, fazendo a linha Rio X São Paulo, ao se deparar com o final da fila, logo após fazer uma curva e não havendo como parar a tempo, tentou desviar, mas atingiu a traseira esquerda de um caminhão baú e, tentando desviar novamente, atingiu também a traseira de um Toyota/Corolla e, em seguida, ainda bateu em um Chevrolet/Ônix.

Os militares ainda interditaram a pista para colocar o caminhão no acostamento, mas parte do caminhão do Exército em pane ficou sobre a faixa da direita. O ônibus também ficou com parte sobre a faixa da direita.

Não houve vitimas, apenas danos materiais, sendo os envolvidos orientados ao preenchimento da Declaração de Acidente de Trânsito pela internet. A pista permaneceu parcialmente interditada até às 12h20min, quando foram retirados todos os veículos envolvidos no acidente e o caminhão do Exército em pane. Houve congestionamento no sentido SP que atingiu 5 km.