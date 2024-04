Polos de hidratação servem de suporte para que não haja lotação na Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está orientando a população para que procure unidades de saúde mais próximas de suas residências que atuam como sentinelas para atendimento e tratamento dos casos de dengue. A Pasta reforça que nestas unidades existem os polos de hidratação, um trabalho desenvolvido para servir de suporte à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), que não comporta um número elevado de pacientes, o que sobrecarregaria o serviço realizado pelos funcionários da unidade.

Barra Mansa conta atualmente com quatro unidades sentinelas que prestam assistência para pacientes com dengue, além da UPA Centro. São elas: USF (Unidade de Saúde da Família) Ano Bom, que fica aberta das 8h às 17h; a USF Julio Caruso, no bairro Boa Vista III, anexa ao ambulatório da Região Leste, que funciona das 8h às 17h; a USF Clínica da Família, no bairro Vista Alegre, que fica aberta das 8h às 17h; e o Hospital da Mulher, que atende as gestantes 24 horas por dia.

O secretário de Saúde de Barra Mansa, Dr. Sérgio Gomes, ressaltou que é importante buscar o atendimento mais próximo e manter o fluxo da UPA para que todo serviço seja feito da melhor maneira e com o cuidado necessário à população.

_ Nossas unidades sentinelas estão preparadas para atender as pessoas contra esta doença que vem gerando uma atenção e cuidado nacional. É importante que a população procure assistência mais perto de onde moram, isso é melhor para elas e para toda a equipe da saúde que trabalha diariamente com empenho e dedicação para dar suporte aos que necessitam. Necessário salientar ainda que a luta contra o mosquito da dengue deve ser de todos e os moradores precisam contribuir inspecionando suas residências e quintais – frisou o secretário. Foto: Arquivo PMBM