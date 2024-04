Um ônibus da Viação Penha ficou totalmente queimado na madrugada desta segunda-feira (22), no km 228 da Dutra, na subida da Serra das Araras, em Piraí, após um passageiro tentar jogar uma “guimba” de cigarro pela janela do veículo e acabar causando o incêndio.

Segundo os policiais rodoviários federais, foi apurado que um homem, de 67 anos, entrou no banheiro do veículo para fumar escondido e quando foi se desfazer do final do cigarro jogando pela janela do banheiro, a ponta de cigarro, ainda acessa, acabou caindo por dentro da estrutura do veículo, incendiando o material isolante (espuma sintética) existente na carroceria. O motorista conseguiu parar no acostamento e retirar todos os ocupantes antes que o fogo tomasse conta de todo o veículo.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar e debelar o fogo. A pista ficou totalmente interditada por cerca de 2 horas, sendo liberado o fluxo de veículos por volta das 3h20min. O passageiro causador do incêndio foi identificado e encaminhado à Delegacia de Polícia de Piraí para o registro de ocorrência, por ter causado incêndio no ônibus, colocando outras pessoas em risco e destruindo patrimônio de terceiros. A pena para o crime é de três a seis anos de reclusão e multa.