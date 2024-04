Guarda Municipal de Volta Redonda terá sede reformada

Objetivo é melhorar as condições de trabalho aos agentes e o atendimento à população no prédio que funciona na Ilha São João

A Guarda Municipal de Volta Redonda terá sua sede, na Ilha São João, reformada. O projeto é do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), autarquia da prefeitura, e visa modernizar o prédio, melhorando as condições de trabalho dos guardas municipais e também o atendimento à população.

As obras devem ocorrer após licitação que deve ocorrer em breve. Todo o projeto já foi executado, inclusive com a perspectiva aérea e do pedestre. Pelo projeto, a sede da Guarda Municipal de Volta Redonda será mais moderna, com uma recepção mais atrativa e todo o espaço protegido por grade. Uma guarita central vai ampliar o controle do fluxo de viaturas que entram e saem do local. A identidade visual também foi pensada, com o brasão da Guarda Municipal exposto de frente para a Avenida Alexandre Polastri Filho, facilitando a identificação da sede da corporação.

Segundo o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, o novo espaço é mais um investimento do Poder Público na busca por melhorar a estrutura da segurança pública da cidade.

“Já foi definido como será todo o layout para atender melhor os guardas municipais e também à população. Entendemos que existem muitas outras coisas a evoluírem, mas essa reforma faz parte de um anseio antigo, não só da corporação, mas da população. Somente dessa forma, com uma estrutura digna, vamos poder avançar numa melhoria da segurança da cidade”, destacou Luiz Henrique.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que a Guarda Municipal é uma importante força de segurança da cidade e lembrou os investimentos na corporação e os bons resultados já alcançados.

“Aumentamos o efetivo da Guarda Municipal, tivemos o investimento com as 15 novas viaturas e em 2023, Volta Redonda alcançou um recorde, registrando os menores índices de roubos de rua e furto de veículos dos últimos 20 anos. Não temos medido esforços para garantir boas condições de trabalho aos nossos agentes de segurança pública que estão nas ruas diariamente, para que eles continuem realizando este belíssimo trabalho como fazem. Estamos fazendo nossa parte na questão da segurança pública, com um agradecimento especial ao Governo do Estado pelas parcerias”, disse Neto. Fotos: Divulgação