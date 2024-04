Policiais militares prenderam na noite de domingo (21), um homem armado, no bairro Boa Vista, em Quatis.

Os agentes estavam em patrulhamento quando ouviram um disparo de arma de fogo. Na direção onde teria havido o disparo, os policiais visualizaram uma motocicleta com dois suspeitos, já se distanciando do local. Os suspeitos foram seguidos e retornaram com a moto, sem perceber a presença da guarnição, quando foram abordados.

O carona declarou que estava armado, sendo apreendida em seu colo uma pistola Taurus calibre 380 com numeração suprimida, com nove munições e um celular iPhone branco. Com o condutor foi encontrado um celular Motorola cinza. Eles confessaram que efetuaram um disparo para o alto.

Os homens foram levados para a Delegacia de Polícia da cidade, onde foram ouvidos e um suspeito permaneceu preso por porte ilegal de arma de fogo.