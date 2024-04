Polícia Militar apreende drogas no bairro Vila Isabel em Três Rios

Policiais militares apreenderam drogas no final da tarde de domingo (21), próximo ao campo do Morro São Carlos, no bairro Vila Isabel, em Três Rios.

Os agentes estavam em patrulhamento, quando foram informados sobre o tráfico de drogas que estaria ocorrendo na Travessa Sebastião do Norte. No local, nenhum suspeito foi encontrado. Porém, durante buscas na área, os policiais encontraram 153 pinos de cocaína, 75 pedras de crack e 32 trouxinhas de maconha.

O material apreendido foi apresentado na delegacia de polícia da cidade, onde a ocorrência foi registrada. (Foto: Polícia Militar)