Volta Redonda se estabelece como ‘Cidade da Robótica’

Além de sediar o Fira Rio pelo segundo ano consecutivo, em julho, município também vai receber o F1 in Schools, em dezembro

Volta Redonda foi confirmada como sede da etapa estadual do Fira Brasil, torneio de robótica que reúne alunos da rede pública e privada, pelo segundo ano consecutivo, na última semana, e já tem novidades no setor: o município vai receber também o projeto F1 in Schools. O Fira Rio será nos dias 5 e 6 de julho, no Shopping Park Sul, e a final estadual do F1 in Schools está marcada para 4, 5 e 6 de dezembro, no Kartódromo Internacional de Volta Redonda, tudo em 2024.

O Fira Rio 2023 foi um sucesso. O evento reuniu cerca de três mil pessoas na arena montada no Park Sul e foi marcado pela classificação de oito equipes do município para a etapa nacional da competição, sendo três formadas por alunos da Rede Municipal de Ensino. O Fira Brasil aconteceu em novembro do ano passado, no Ceará, e os estudantes de Volta Redonda também conquistaram vagas para o Fira World Cup 2024, que acontece em agosto, no Maranhão.

No Fira Brasil 2023, Volta Redonda foi representada pelas equipes das escolas municipais Espírito Santo, no Santo Agostinho, e Walmir de Freitas Monteiro, no Santa Rita do Zarur; e do Colégio João XXIII, no Retiro, da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda). Agora, o foco volta a ser o Fira Rio e a expectativa é ampliar ainda mais a participação e o destaque das escolas da rede municipal, em julho que vem.

No F1 in Schools, Volta Redonda será representada por duas unidades da Secretaria de Educação

O projeto global da Fórmula 1, criado há 20 anos e realizado desde 2019 no Brasil, tem como objetivo desenvolver alunos, do Ensino Fundamental II e Médio, através da criação de uma escuderia de Fórmula 1. Os estudantes também aprendem e se desenvolvem nas áreas de engenharia, marketing, gestão empresarial e captação de patrocínio. Ao longo do projeto, eles projetam e constroem protótipos de carros de Fórmula 1, que competem em uma pista de corrida.

No F1 in Schools, Volta Redonda será representada por alunos das escolas municipais Walmir de Freitas Monteiro, que foi destaque no Fira 2023, e Tocantis, que fica no Retiro. A prefeitura vai investir em equipamentos para que as equipes possam transformar uma peça de poliuretano, comum para todos os competidores, em um protótipo de carro de corrida e a equipe do F1 in Schools vai promover capacitação para alunos e professores durante o processo.

A pista, com 24 metros, será montada em área coberta no Kartódromo Internacional, no Aero Clube. E, durante a competição, será possível acompanhar a corrida entre “carrinhos”, que podem chegar a 80 quilômetros por hora em menos de um segundo. Todos são movidos por cilindros de CO2 idênticos, permitindo que o melhor projeto vença.

A competição tem diversas premiações – “Melhor Engenharia do Carro”, “Patrocínio e Marketing”, “Pensamento Criativo”, “Pesquisa e Desenvolvimento”, “Carro mais Veloz”, entre outras. Além desses, primeiro colocado no ranking final ganha vaga no Mundial F1 in Schools. Foto de arquivo