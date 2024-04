A jovem Lívia dos Reis Sant’ Ana, de 22 anos, moradora do Açude I, em Volta Redonda, está promovendo nas redes sociais uma rifa para arrecadar fundos que a ajude durante o tratamento de um câncer cerebral descoberto em março deste ano. Cada número custa apenas R$ 10 e para participar basta enviar um PIX e o comprovante ao telefone dela (24) 992872161. Doações espontâneas, sem a necessidade de participar do sorteio, também podem ser feitas ao mesmo número.

O câncer – Meduloblastoma – é raro, está no 4º grau e o tratamento é feito no Inca (Instituto Nacional do Câncer) no Rio. “Internei em novembro do ano passado por estar vomitando muito e fiquei com dormência no lado direito do rosto. Com o tempo, acabei tendo paralisia facial do lado direito, o que acabou afetando minha audição, me deixando surda”, contou.

Em dezembro, Lívia contou que descobriu um tumor e, em março, chegou o resultado da biópsia. “Tenho uma filha de apenas 2 anos que está vivendo tudo isso comigo. Sei que não vai ser fácil porém Deus está cuidando de tudo. Quem puder estar me ajudando, seja comprando a rifa, doando ou até divulgando, já estará fazendo muito”, disse.

No momento, Lívia está em um leito no Rio e realizará uma cirurgia de retirada do tumor. “Depois, terei que vir todos os dias, de segunda a sexta-feira, para fazer a radioterapia e a quimioterapia”, explicou. Lívia é estudante de Engenharia Elétrica, está no 3º período, mas teve que trancar a faculdade para tratar da doença.