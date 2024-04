Postos de atendimento da Justiça Eleitoral fluminense passam a funcionar das 11h às 19h nos dias úteis

A partir da próxima quarta-feira (24), as Zonas Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) do estado passam a atender das 11h às 19h. O horário de término do atendimento foi ampliado em duas horas, por causa da proximidade do fechamento do cadastro eleitoral, que acontece em oito de maio. O objetivo é atender ao aumento da procura de eleitoras e eleitores nos últimos 15 dias de prazo.

A data-limite vale para quem precisa requerer serviços eleitorais diversos, como cadastramento de dados biométricos, emissão de primeira via do título de eleitor, alteração e regularização cadastral. O atendimento é feito por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento.

Além da ampliação do horário, haverá atendimento em regime de plantão nas unidades de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na próxima quarta-feira (1º), Dia do Trabalhador, e no sábado (4). Nesses dias, os cartórios eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor funcionarão das 12h às 17h.

Miracema, Mendes e Rio Bonito

No dia três de maio, dia de feriado municipal em Mendes e Miracema, os cartórios eleitorais das cidades abrirão para atendimento, das 12h às 17h. O mesmo acontece com o cartório de Rio Bonito no dia 7 de maio, também feriado municipal.

No dia 8 de maio, data do fechamento do cadastro eleitoral, ainda que seja feriado em algumas cidades, todas as zonas eleitorais e centrais de atendimento do estado funcionarão no horário estendido, das 11h às 19h.

Atendimento on-line

Eleitoras e eleitores que já têm a biometria cadastrada na Justiça Eleitoral podem requerer os serviços do TRE-RJ pelo autoatendimento disponível no site do Tribunal. A data-limite para fazer o requerimento on-line de mudança de domicílio eleitoral, transferência de local de votação ou alteração cadastral também é o dia 8 de maio.

Segue a listagem com o endereço das 18 Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAEs) no Estado do Rio:

Rio de Janeiro

Rua Cachambi, 328 – Del Castilho – (21) 2581-1348

Avenida Ayrton Senna, 2001 – Bloco C – Barra da Tijuca – (21) 2437-6019

Avenida Marechal Fontenelle, 4650- Sulacap – (21) 3332-0995

Avenida Presidente Wilson, 198 – Térreo – Centro – (21) 3436-9000

Rua Sacadura Cabral, 226 – Saúde – (21) 3890-1613

Estrada do Mendanha, 555 (West Shopping Rio – Espaço L3-G2/G3) – Campo Grande – (21) 3394-0367

Niterói

Rua Visconde de Sepetiba, 987 – Fundos (Térreo) – Centro – (21) 2621-7068

Angra dos Reis

Rua Oswaldo Martins, 142 – Centro – (24) 3365-2892

São João de Meriti

Avenida Presidente Lincoln, 911, Lojas D, E, F. – (21) 2662-6161

Teresópolis

Rua Alice Quintela Maurici Regadas, 66, Várzea – (21) 2742-7299

Mesquita

Rua Paraná, 1 – 3º Andar – Centro – (21) 2796-0126

Campos dos Goytacazes

Avenida Doutor Alberto Torres, 81 – Centro – (22) 2722-1884

Cabo Frio

Rua Gustavo Beranger, 267, Vila Nova – (22) 2649-7364

Nilópolis

Rua Pedro Álvares Cabral, 305, 1º Andar, Centro – (21) 2691-2081

São Gonçalo

Avenida Presidente Kennedy, 425 – Loja 4002-B – Centro – (21) 2604-9957

Volta Redonda

Avenida Lucas Evangelista, 437 – Aterrado – (24) 3511-0247

Duque de Caxias

Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 350/Loja – Parque Duque – Duque de Caxias – (21) 2671-5485

Resende