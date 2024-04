Após uma informação repassada pelo Disque Denúncia, através do programa Linha Verde, voltado para meio ambiente – policiais militares ambientais identificaram uma construção irregular degradando cerca de 1500 metros quadrados de área no bairro Penha, em Paraty.

Cumprindo ordem de policiamento a fim de averiguar a denúncia, agentes da Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, subordinados ao Comando de Polícia Ambiental, procederam à Estrada do Carrasquinho, na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina, onde identificaram a construção de uma residência cuja área degradada chega a 1500 metros quadrados. A equipe fez contato com o irmão do acusado na denúncia e, quando questionado acerca das licenças necessárias para as intervenções, informou não as possuir, informando ainda que estava trabalhando como pedreiro.

Diante dos fatos, os agentes procederam com o homem à Delegacia para prestar esclarecimentos e registrar a ocorrência, momento em que o proprietário também foi à delegacia, reforçando que não possuía licença, mas que já havia dado entrada na Prefeitura Municipal de Paraty.

Em Paraty, a população pode denunciar crimes contra o meio ambiente ao Linha Verde, do Disque Denúncia através do telefone (21) 2253-1177 e 0300 253 1177,- ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).