Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (22) após invadir a casa da ex-mulher, ameaça-la com uma faca e fugir com o filho do casal, de 10 anos, no bairro Maracanã, em Barra do Piraí. A Polícia Civil informou que após entrar no imóvel e fazer as ameaças, a mãe da criança desmaiou.

A avó do menino acionou a Polícia Militar, que encontrou o homem com o filho nas redondezas. A Polícia Civil disse que o fato do suspeito fugir com a criança configura crime de subtração de incapaz, já que o homem não possuía a guarda, pertencente à ex-companheira.

No momento desta publicação, policiais e outras testemunhas estavam sendo ouvidos para a finalização do caso.