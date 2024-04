PM prende suspeita e apreende 791 pinos de cocaína em Barra Mansa

Policiais militares prenderam uma mulher e apreenderam drogas, na segunda-feira (22), na Rua São José, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. Segundo informações da polícia, a suspeita presa foi detida pela mesma equipe em fevereiro deste ano.

Os agentes foram ao endereço após denúncias sobre uma mulher que teria alugava um local no bairro para fins ilícitos. De acordo com os agentes, a mulher foi encontrada na rua e autorizou a entrada e revista no local. Foram encontrados 791 pinos de cocaína, 11 frascos de Loló, uma balança de precisão e uma mochila.

A suspeita e o material apreendido foram apresentados na Delegacia de Polícia da cidade, para o registro da ocorrência e providências cabíveis.