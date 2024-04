O homem que invadiu a casa da ex-mulher na tarde de segunda-feira (22) no bairro Roseira, em Barra do Piraí, e ameaçou a vítima, de 51, com uma faca, raptando o filho deles de 10 anos em seguida, é suspeito de envolvimento a um assalto contra um taxista em agosto do ano passado. Ele tem 33 anos e trabalha como auxiliar de serviços gerais.

Segundo o delegado Antonio Furtado, o taxista será chamado à delegacia para reconhecimento do suspeito. Na ocasião, o taxista relatou a policiais militares que estava no ponto da Praça Nilo Peçanha, próximo à rodoviária, no Centro, quando o assaltante chegou solicitando uma corrida até a Rua dos Pracinhas, também no Centro. Durante a corrida, anunciou o roubo e foi neste momento que o motorista parou, abriu a porta e correu.

Ele acionou a Polícia Militar. O carro – um VW Voyage – foi encontrado pouco depois, no bairro Caixa D’Água. Se for confirmado como autor da tentativa de roubo, o homem pode ser condenado há mais seis anos de prisão. Furtando informou que no caso do crime contra a ex-companheira, o suspeito estava inconformado com o fim da relação. O término teria sido pelo fato dele ser usuário e dependente de drogas.

– Isso fez com que a mulher não aguentasse mais. Com isso, ele passou a persegui-la e ameaçá-la de morte caso descobrisse que ela tivesse envolvimento com outro homem. Conhecendo a rotina da ex, ele passou a persegui-la na rua e também em casa. Na tarde de segunda-feira, ele invadiu o imóvel com uma faca, claramente sob o efeito de drogas, e ameaçou matar a ex-mulher, a sogra e o filho do casal -, disse.

Furtado também informou que o homem aplicou uma “gravata” na mulher, fazendo com que ela desmaiasse. “Quando acordou, o homem já havia levado a criança”. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi encontrado em um matagal próximo à residência. A criança foi abandonada em outro local, assim como a faca. O homem foi preso por ameaça, perseguição, violação de domicílio, subtração de incapaz e contravenção de vias de fato. Somadas, as penas ultrapassam 5 anos em regime fechado.