Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta quarta-feira (24), por policiais militares do programa Bairro Presente, na Avenida Joaquim Leite, em Barra Mansa. Ele foi detido no momento que saía de uma banca de jornais com produtos furtados. A porta da banca foi arrombada pelo jovem.

O preso já possui vários registros em sua ficha criminal, sendo nove por furto em estabelecimentos comerciais e dois por receptação. Há registros também de tentativa de homicídio e lesão corporal, de quando era adolescente.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade para o registro da ocorrência e providências cabíveis. As mercadorias foram apreendidas.