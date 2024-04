Policiais militares prenderam, na manhã desta quarta-feira (24), um suspeito de 19 anos e apreenderam drogas e arma, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda.

Na ação foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, três carregadores, 10 munições, 50 comprimidos de ecstasy, 200 pinos de cocaína, 21 pedras de crack, 49 tiras de maconha, 100 pinos vazios, seis ampolas de um medicamento usado contra broncoespasmo, quatro cateteres com agulha, um coldre para carregador de pistola, um cinto tático, dois rádios de comunicação, dois cadernos com anotações do tráfico, etiquetas para embalagens de entorpecentes e um celular. (Foto: Polícia Militar)