Caminhoneiro bate e fica preso às ferragens em colisão na Dutra

Um caminhoneiro ficou ferido na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h30min, ao colidir com o seu veículo na traseira de outro, no km 247, da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, em Piraí. Devido ao impacto da batida o motorista ficou preso as ferragens. O Corpo de Bombeiros esteve no local para retirar a vítima que foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

A pista ficou totalmente interditada até por volta das 17h40min, quando foi liberada a faixa da esquerda. Segunda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chovia no momento do acidente. O congestionamento chegou a sete quilômetros. Um dos veículos já foi retirado da pista e colocado no acostamento. O outro caminhão com a frente bastante danificada está sendo retirado para liberar a pista.