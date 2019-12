Prefeitura de Volta Redonda convoca mais 200 aprovados em concurso público

Aprovados serão convocados para assumirem seus cargos em diversas áreas já no início do ano que vem

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Administração (SMA) está realizando a convocação de 216 aprovados no concurso público do edital 002/2019. As listas com os selecionados já estão disponíveis no portal oficial da Prefeitura. Os convocados ocuparão os cargos de auxiliar de serviços gerais, porteiro, médico oftalmologista, médico gastroenterologista, médico cirurgião geral, médico veterinário, nutricionista, padioleiro, técnico em contabilidade, técnico de administração, motorista, recepcionista, farmacêutico e fisioterapeuta. As convocações estão disponíveis no link www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

“Acreditamos que investir na contratação de novos profissionais por meio de concurso público é o melhor caminho. A chegada desses profissionais supre carências em alguns setores e busca melhoria no atendimento à população. Além disso, o vínculo estatutário garante todos os direitos trabalhistas ao profissional, diferente dos contratados por RPA. Concurso público é a forma legal e justa para a carreira no serviço público”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

A Secretaria Municipal de Administração (SMA) também convocou 30 aprovados no processo do edital 002/2018 para o cargo de servente. Os candidatos convocados devem comparecer à Junta Médica Permanente (Rua 33 nº 133 – Vila Santa Cecília, Volta Redonda) – Prédio da CAPS, no dia 07 de Janeiro de 2020 às 09 horas, para entrega de exames e realizar avaliação admissional. Outros 12 aprovados no mesmo processo, dos cargos de agente funerário, coveiro, pintor, serralheiro, pedreiro e calceteiro, devem comparecer também à Junta Médica Permanente, no dia 06 de Janeiro de 2020, às 14 horas, para entrega de exames e realização de avaliação admissional.

“Peço que os convocados fiquem atentos às convocações, que serão realizadas em dias e horários distintos. Todas as informações estão disponíveis no portal da Prefeitura, um canal direto com a população de Volta Redonda”, explicou o prefeito.