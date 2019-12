Caminhonete bate na traseira de carreta na BR-393

Uma caminhonete Ranger (Carangola-MG) bateu na traseira de uma carreta na manhã desta segunda-feira, por volta das 7 horas, no km 281, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em frente ao Borba Gato, no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda.

A colisão foi em um sinal de trânsito. A vítima, esposa do condutor do veículo, foi socorrida com lesões graves foi e levada para o Hospital São João Batista.

O condutor, de 32 anos, e uma criança de 2 anos, filha do casal, que estava no banco de trás não se feriram. O trânsito está interrompido no local e flui pelo pátio dos postos de combustíveis. O trânsito está congestionado. A perícia já foi comunicada.