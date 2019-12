PRF flagra carreta transportando Etanol de forma irregular na Dutra

Policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento durante a Operação Ano Novo, quando pararam uma carreta tanque por volta de 1 hora da madrugada desta segunda-feira, no km 227 da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A placa do veículo indicava Nafta solvente e o condutor disse que entregaria a mercadoria no Espírito Santo. Mas, ao ser verificada a nota fiscal foi constatado se tratar de etanol, sendo o local de entrega no Rio de Janeiro.

Devido às inconsistências observadas o motorista de 36 anos foi detido, a carreta com 45.000 litros de etanol foi apreendida, e a ocorrência encaminhada para o Posto Fiscal de Nhangapi para as medidas cabíveis.