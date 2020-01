Barra Mansa oferece 50 vagas para área de telemarketing

Inscrições acontecem na próxima terça-feira, dia 07, no Instituto Cultural Municipal, a partir das 7 horas

Ofertar a possibilidade de inserção no mercado de trabalho é um dos maiores compromissos de Barra Mansa e a prefeitura, juntamente com empresas locadas na região, vem trabalhando para que essa realidade seja cada vez maior e mais próxima de todos. Uma parceria entre o Poder Executivo, a direção do Instituto Cultural Municipal (antigo Clube Municipal) e a empresa Youtility Center do Brasil, abre nesta terça-feira, dia 07, as inscrições para o processo seletivo visando a contratação de 50 operadores de telemarketing. A iniciativa acontece na sede do Clube Municipal, das 7h às 9h, e a previsão de contratação é imediata.

Um dos pré-requisitos exigidos é que o candidato seja maior de idade, tenha ensino médio completo, possua conhecimento em informática, seja proativo e comunicativo, trabalho em equipe e tenha foco em resultados. Além do salário fixo, serão disponibilizados benefícios ao trabalhador, como vale transporte e vale refeição.

Para participar da seletiva, os interessados devem estar munidos de documento de RG, CPF e canetas. O processo contará com uma prova de redação e entrevista.

O secretário de Governo de Barra Mansa, Alexandre Martins, afirmou que 2020 será um ano de grandes conquistas para o município e isso influenciará diretamente na oferta de vagas no mercado de trabalho. “Nos últimos meses do ano passado anunciamos a chegada de três grandes empreendimentos em Barra Mansa. Ao todo serão gerados mais de 200 empregos diretos. Ainda há muitos negócios sendo analisados, mas temos certeza que estamos no caminho certo para concretizar esse propósito”, disse o secretário.

Segundo o presidente do Instituto Cultural Municipal, Ademir Melo, somente no ano de 2019, o processo seletivo garantiu a inserção de 386 pessoas no mercado de trabalho. “É sempre muito bom contribuir com a possibilidade de reduzir os índices de desemprego no nosso município. Essa é uma das funções sociais do Clube, não estamos ganhando nada além da satisfação em ajudar o próximo, garantindo a população chance de ingressar no mercado de trabalho”, comemorou Ademir.

O Instituto Cultural Municipal de Barra Mansa fica localizado na Rua Juiz Antônio Ciani, nº 91, Centro, próximo ao Parque Centenário (Jardim das Preguiças).