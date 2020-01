Bruno anuncia a liberação de mais recursos do governo do estado para Quatis

Recursos serão aplicados na área de saúde

O prefeito Bruno de Souza (MDB) informou nesta quinta-feira, 09 de janeiro, que o Município de Quatis acaba de receber mais R$ 1 milhão em recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A liberação foi determinada pelo governador Wilson Witzel (PSC). Os recursos liberados serão aplicados no pagamento de despesas da Secretaria Municipal de Saúde, sendo que a verba autorizada pode ser utilizada tanto em salários do funcionalismo, quanto no pagamento de outras despesas relacionadas aos serviços de atendimento médico prestado aos moradores.

De acordo com o prefeito, os recursos destinados ao Município de Quatis fazem parte do montante de verbas autorizado para reforçar a disponibilidade de 72 cidades fluminenses, cujo total se aproxima de R$ 340 milhões.

A liberação destes recursos tinha sido anunciada pelo próprio governador Wilson Witzel, durante uma cerimônia realizada em dezembro, no Palácio Guanabara, que contou com as presenças de Bruno de Souza e prefeitos ou representantes das outras cidades contempladas. A solenidade teve ainda as participações do vice-governador Cláudio Vieira (PSC) e do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, além dos deputados Alexandre Serfiotis (PSD), Gustavo Tutuca (MDB) e Marcelo Cabeleireiro (DC), o primeiro, federal, e os outros dois, estaduais.

No caso da verba de R$ 1 milhão, que já foi depositada em favor da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Quatis, a pasta já está trabalhando com o objetivo de definir os gastos nos quais os recursos serão aplicados. Para o prefeito Bruno de Souza, “o governador do Estado honrou mais uma vez seu compromisso junto ao Município de Quatis, demonstrando concretamente sua determinação em ajudar a prefeitura nas ações realizadas visando garantir os serviços essenciais à população”.

– Na mesma cerimônia em que divulgou a disponibilização de mais recursos estaduais para os municípios, o governador Wilson Witzel entregou uma ambulância zero quilômetro para a nossa cidade. O veículo doado em breve será incorporado ao SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), tornando realidade dessa maneira outra iniciativa de importância fundamental no sentido de assegurar uma assistência de qualidade aos moradores pela rede de saúde pública – disse o prefeito, acrescentando que outras prefeituras também receberam novas ambulâncias na solenidade.

Nos próximos meses, segundo o prefeito Bruno de Souza, a Prefeitura de Quatis vai ser contemplada com mais recursos estaduais para investimentos na saúde, desta vez mediante o termo de cooperação técnica já assinado entre o Município e o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O valor a ser liberado ainda vai ser definido, mas a nova remessa de recursos será aplicada na compra de novos equipamentos e em serviços de melhorias nas instalações físicas de algumas unidades médicas da cidade. Em breve, a prefeitura encaminhará os projetos técnicos ao Governo do Estado, informando os serviços planejados e a compra de equipamentos propostas.

– Publicamente, em nome da população de Quatis, faço mais uma vez um agradecimento ao governador Wilson Witzel, ao vice-governador Cláudio Vieira, ao secretário estadual de Saúde, Edmar Santos por mais estas ações reais de comprometimento com a eficiência dos serviços públicos em nosso Município. Desde quando tomou posse, em janeiro do ano passado, o governador tem demonstrado sua preocupação em trabalhar de mãos dadas com as prefeituras, independente de posições políticas ou partidárias dos gestores que estão à frente dos municípios – concluiu Bruno de Souza, ressaltando que os seus agradecimentos são extensivos aos deputados Alexandre Serfiotis, Tutuca e Marcelo Cabeleireiro.

Fotos 1 e 2: Prefeito Bruno de Souza, na cerimônia de dezembro, no Palácio Guanabara, que teve também as presenças do governador Wilson Witzel e do vice-governador Cláudio Vieira, ambos do PSC, além do secretário estadual de Saúde, Edmar Santos, e deputados da região.