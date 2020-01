Deputado Federal Antonio Furtado é contra a taxação para uso da energia solar

A proposta de taxação do uso da energia solar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) tem gerado polêmica em diversos setores. Contrário à proposta, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem acompanhado as conversas sobre o assunto e saiu em defesa dos consumidores para evitar que sejam prejudicados com a decisão de retirar os benefícios de quem gera a própria energia e com isso cobrar individualmente pelos serviços de produção.

– Nós brasileiros temos a possibilidade de gerar nossa própria energia elétrica através do sol. A produção desse tipo de energia não provoca nenhum dano a natureza para que seja usufruída e é totalmente renovável a cada amanhecer. Não tem justificativa cobrar de quem faz uso dessa forma de energia. É um absurdo essa proposta – afirmou o deputado.

Na defesa da cobrança, a Aneel afirma ter motivos técnicos para propor a taxação já que a modalidade passou a ser permitida por meio de uma resolução da própria agência possibilitando aos brasileiros gerarem a própria energia elétrica. Como quem tem um painel solar em casa pode produzir mais energia do que precisa, o excedente é repassado para o sistema de fornecimento de energia. Como a noite não existe a produção de energia solar, as pessoas que utilizam esse sistema também consomem energia da distribuidora, sem custos. Por esse motivo, a taxação aconteceria para cobrir o custo da rede de transporte de energia e os encargos por também usarem a rede convencional.

– Já temos muitos impostos no Brasil, não podemos aceitar mais um. Está na hora de darmos incentivo para as pessoas utilizarem recursos limpos, que não afetem a natureza e não fazer o contrário. Vou defender sempre a população. Não dá para aceitar que queiram implantar essa cobrança – destacou o parlamentar.