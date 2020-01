Volta Redonda ganha mais um investimento na área de saúde

Centro Especializado Odontológico Materno-Infantil foi entregue nesta quinta-feira, dia 09, dentro do programa ‘Orgulho de Volta’

Os moradores de Volta Redonda ganharam mais um investimento na área de saúde. O Centro Especializado Odontológico Materno-Infantil (Ceom), que fica no bairro Eucaliptal, foi inaugurado no final da manhã desta quinta-feira, dia 09, como parte do programa “Orgulho de Volta”, que prevê a entrega de um novo investimento por dia à população durante todo ano de 2020. A unidade será referência para atendimento a gestantes, bebês e crianças até 14 anos. Com capacidade para 70 atendimentos por dia, o centro vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas.

O prefeito Samuca Silva enumerou os investimentos feitos na saúde do município e reafirmou que essa é uma prioridade em sua gestão. “Implantamos o Hospital do Idoso; mantivemos a UPA com recursos próprios; abrimos a clínica de diálise; inauguramos três novas unidades básicas de saúde e uma clínica odontológica concentrada; e outras ações como o fim da fila por exames de mamografia”, falou.

Ele completou ressaltando a importância do atendimento que será oferecido no novo centro odontológico materno-infantil. “Mais uma vez estamos investindo na prevenção. Com esse trabalho, vamos evitar custos com tratamentos odontológicos curativos no futuro”, disse Samuca.

A coordenadora técnica do Serviço Odontológico do município, Rosana Frizas, endossou a declaração do prefeito. “Pela primeira vez em Volta Redonda, fazemos um atendimento odontológico com olhar voltado para o futuro, antecipando os problemas, atuando na prevenção. Era o que faltava para completar a assistência odontológica no município, que já é de vanguarda”, elogiou.

O odontopediatra Oswaldo Inácio, que atua na Rede Municipal de Saúde há dois anos e meio, é um dos dentistas do Ceom. “O atendimento especializado passa pela abordagem do paciente até o tratamento em si. Tudo é diferenciado. É necessário um condicionamento psicológico para evitar traumas na criança e garantir a conclusão do tratamento”, explicou.

O secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, fez questão de elogiar a capacidade técnica dos funcionários da Saúde Bucal do município. “São profissionais qualificados e dedicados ao atendimento à população”, disse Alfredo, lembrando que os investimentos na saúde não param por aí.

Mais investimentos

Nesta sexta-feira, dia 10, a população de Volta Redonda vai ganhar uma nova Sala de Ultrassonografia, implantada no Centro de Imagens Gecy Vieira Gonçalves, no Estádio Raulino de Oliveira. “A ação vai ampliar a oferta de exames em 50%. E o município passará a realizar 3,3 mil ultrassonografias por mês”, avisou Alfredo.

Confira os próximos investimentos a serem entregues em Volta Redonda:

Investimento: Sala de ultrassonografia no Centro de Imagem Municipal

Data: Sexta-feira (10/01)

Hora: 11h

Local: Estádio Raulino de Oliveira, Jardim Paraíba

Investimento: Inauguração de Quadra Poliesportiva

Data: Sábado (11/01)

Hora: 11h

Local: Rua Deolindo Miguel, s/nº, bairro Fazendinha

Investimento: Melhorias e Revitalização de Raia de Malha

Data: Domingo (12/01)

Hora: 10h

Local: Avenida Francisco Antonio Francisco com Avenida Professora Gloria Roussim Guedes, bairro Açude I