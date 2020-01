Bairros Retiro e Santa Cruz registram volume alto de chuva em Volta Redonda

Volta Redonda registrou, após a forte chuva desta sexta-feira, dia 10, oito ocorrências de acordo com a Coordenadoria de Prevenção e Defesa Civil. No pluviômetro do bairro Santa Cruz foi registrado 61,4 mm em uma hora, enquanto o bairro Retiro registrou 33, 8mm de volume de chuva.

Além disso, houve pontos de deslizamentos de terra nos bairros Vila Brasília, Vale Verde, Retiro e Açude e de alagamentos em Santa Rita do Zarur. A equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) já está atuando para minimizar os impactos nas localidades, enquanto a Defesa Civil segue monitorando a cidade.