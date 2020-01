Duas carretas bateram de frente na manhã desta quarta-feira, por volta das 9h30min, no km 282, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), nas proximidades do bairro Brasilâdia, em Volta Redonda. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu praticamente em cima do viaduto sobre a via férrea.

O trânsito foi liberado no sentido Barra do Piral. Ninguém ficou ferido. Fotos: Polícia Rodoviária Federal