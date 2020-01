Polícia Militar apreende pistola e drogas com adolescente no bairro Açude IV

Policiais militares apreenderam na tarde desta sexta-feira, uma pistola e 285 pinos de cocaína, com um adolescente no bairro na Rua Bom Pastor, no bairro Açude IV, em Volta Redonda.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o suspeito. Foram apreendidos uma pistola 9mm, três carregadores, 54 munições calibre 9mm e 45mm, além de dois rádios de comunicação e 285 pinos de cocaína.

Os agentes foram até o local após uma denúncia anônima e localizaram o menor na rua. A entrada na residência dele foi autorizada por um primo do menor, sendo encontrado o material apreendido. Foto: Polícia Militar