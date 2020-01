PM prende suspeitos de tráfico de drogas no Centro de VR

Policiais militares prenderam na noite deste sábado quatro suspeitos de tráfico de drogas em um apartamento da Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. Com os suspeitos foram apreendidos 220 trouxinhas de maconha, um tablete de 250 gramas e uma bucha do mesmo entorpecente.

Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. Um morador do apartamento foi abordado na entrada do prédio com um pino de cocaína e uma balança digital.

Segundo os policiais militares ele teria dito que no interior do imóvel havia três homens, todos moradores de Arrozal, em Piraí, embalando drogas. Os quatro foram levados para a delegacia, ficando presos em flagrante. Foto: Polícia Militar