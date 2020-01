CSN abre processo seletivo para o Programa Jovem Aprendiz 2020

São oferecidas 178 vagas para os cursos de Eletricista de Manutenção, Mecânico de Manutenção,Soldador de Estruturas Metálicas e Assistente Administrativo com remuneração e benefícios diferenciados.

Estão abertas as inscrições do ProgramaJovem Aprendiz para os cursos de Aprendizagem industrial do SENAI de Volta Redonda. As inscrições podem ser feitas das 9h às 17haté o dia 29 de janeiro na Secretaria do SENAI que fica na Rua Pedro Lima Mendes, nº 490, no Bairro Aero Clube em Volta Redonda.

Os cursos de aprendizagem oferecidosAssistente Administrativo, Eletricista de Manutenção, Mecânico de Manutenção e Soldador de Estruturas Metálicas. Estar cursando (término em dezembro 2020) ou ter concluído o Ensino Médio são pré-requisitos para os jovens.

O processo seletivo é formado pelas etapas de inscrição, reunião de informação profissional, provas escritas de matemática e português, resultado da prova, dinâmica e entrevista, resultado da dinâmica e entrevista, exames médicos, resultado final do processo seletivo, entrega de documentos, admissão na CSN e matrícula no SENAI. É importante ressaltar que todas essas etapas são eliminatórias.

O Programa Jovem Aprendiz da CSN oferece aos jovens estudantes experiências práticas, diversificadas e intensas que irão acelerar o seu desenvolvimento profissional.

Um percentual das 178 vagas disponíveis terá carga horária prática na Companhia Siderúrgica Nacional.

A CSN respeita as diferentes formas de pensar, valoriza o que cada um tem de singular, incentiva a inclusão e busca candidatos que ajudem a promover um ambiente com diversidade onde todos tenham a oportunidade de desenvolver seu potencial.

Mais informações no edital em https://bit.ly/2G5tDv7.