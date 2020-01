PRF prende homem com mandado de prisão por homicídio na Dutra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da noite desta terça-feira, por volta das 18h50min, um homem com um mandado de prisão no km 257, da Rodovia Presidente Dutra, na Serrinha de Arrozal, em Barra Mansa.

Policiais rodoviários federais estavam em fiscalização quando parou um caminhão com placa de Patis (MG), tendo em seu interior dois homens, o condutor e o dono do veículo que estava como passageiro.

Durante a verificação dos documentos apresentados pelos dois foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do proprietário do caminhão, de 39 anos, por homicídio, expedido em 25 de fevereiro de 2013 pela Comarca de Janaúba (MG), com validade até 31 de maio de 2032.

Diante da constatação, foi dada voz de prisão ao proprietário do veículo e a ocorrência encaminhada para 93ª DP de Volta Redonda para os procedimentos cabíveis.