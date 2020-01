A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da noite desta terça-feira, um homem, de 36 anos, conduzindo um veículo Hyundai HB20, no km 209, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), em Vassouras. Segundo a PRF, contra o homem morador de Volta Redonda, tinha um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com validade até 10 de setembro de 2025.

O homem foi conduzido para a 95ª Delegacia de Polícia, de Vassouras, onde permaneceu preso.