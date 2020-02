PRF flagra veículo furtado na Lúcio Meira, em Barra do Pirai

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou no início da noite de quinta-feira, por volta das 18h30min, um veículo GM Corsa, com registro de furto na cidade de Resende (RJ), em 21 de fevereiro de 2018.

Os policiais rodoviários federais estavam em patrulhamento quando observaram o motorista, de 32 anos, entrando com o veículo, com placa de Angra dos Reis, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura do bairro Cerâmica, quase divisa com Volta Redonda, em Barra do Piraí.

Quando percebeu a presença dos agentes rodoviários, o motorista voltou rapidamente para o bairro Cerâmica, tentando evitar ser notado pelos policiais rodoviários federais. Os agentes desconfiaram e foram atrás do veículo que foi alcançado cerca de 500 metros no interior do bairro.

Ao solicitar os documentos de porte obrigatório o condutor do veículo apresentou apenas a sua carteira de trabalho, que foi devidamente identificado. Após revista no interior do automóvel a procura de qualquer ilícito, nada foi encontrado. Não foi apresentado documentos do veiculo e o condutor não possui CNH.

Foram iniciados os procedimentos de identificação veicular, quando os PRFs perceberam sinais de adulteração no chassi e a numeração de motor raspado. Foi constatado tratar-se na verdade de outro automóvel GM/Corsa de Resende (RJ), com registro de furto na data de 21 de fevereiro de 2018.

Indagado, o condutor relatou que adquiriu o veículo cerca de nove meses a base de troca por outro automóvel de sua propriedade em um grupo de rede social.

Diante dos fatos, veículo e condutor ileso, foram encaminhados à 88ª Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí para que fossem tomadas as medidas cabíveis, ficando o mesmo detido em flagrante, a princípio, pelo crime previsto de receptação. O proprietário do veiculo furtado em Resende ja foi informado para proceder a recuperação do seu veiculo.