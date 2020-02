Caminhão bate e motorista fica preso às ferragens na subida da Serra das Araras

Um motorista ficou gravemente ferido ao colidir com o seu caminhão contra uma árvore, no km 226, da Rodovia Presidente Dutra, subida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o acidente ocorreu por volta das 19h30min. O trânsito teve que ser interditado para retirada do motorista que ficou preso às ferragens. O serviço do Corpo de Bombeiros para retirada do motorista da cabine foi finalizado às 22h30min e a faixa da esquerda foi liberada. Somente às 22h45min a pista foi totalmente liberada.

Uma ambulância da NovaDutra levou a vítima para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda.