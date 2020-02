Elienai da Conceição, de 33 anos, o motorista do caminhão que se envolveu em um acidente, no início da tarde desta segunda-feira, morreu à noite no Hospital São João Batista, em Volta Redonda.

Ele foi socorrido pelo Samu com graves ferimentos. O ocorreu no início da Avenida Paulo Erlei Alves Abrantes (Estrada Volta Redonda-Pinheiral), na Rodovia do Contorno.

O motorista do outro veículo também se feriu, sofrendo fratura exposta numa das pernas. O estado dele é estável. (Foto: Redes sociais)