Um jovem, ainda não identificado, foi assassinado com vários tiros na manhã deste sábado, na Avenida das Cravinas, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. A vítima foi atingida em frente à oficina do Luquinha.

A ambulância do Corpo de Bombeiro foi acionada, mas quando chegou a vítima já estava morta. A Polícia Militar já está no local.