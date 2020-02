Ao todo, 80 ciclistas participaram do evento

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nos dias 8 e 9 de fevereiro, uma escolta de ciclistas. A ação teve como objetivo garantir a segurança dos participantes e diminuir os riscos de acidentes.

O percurso teve início no km 163, da via Dutra (BR-116), em frente a Superintendência da PRF, em Irajá, e teve como destino a Basílica de Aparecida, em São Paulo. O evento, que acontece há mais de 20 anos, contou com o Grupo de Motociclismo (GMR-RJ).