Polícia Militar “estoura” refinaria de drogas no bairro Vila Orlandélia

A Polícia Militar, sob o comando do capitão Videira, “estourou” no início da tarde desta sexta-feira, uma grande quantidade de drogas na Rua 4, no bairro Vila Orlandélia, em Barra Mansa. Uma denúncia anônima informava que no local estava funcionando uma refinaria de drogas.

A denúncia dava conta também de que um homem, de 32 anos, conduzindo uma moto vermelha estaria se dirigindo para a residência citada para receber uma carga de drogas que seria distribuída no bairro. Durante a abordagem nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Ao entrar na casa que foi alvo de denúncia, os agentes apreenderam grande quantidade de drogas.

Foram 5.462 de R$20 (cocaína), 25 pacotes de 25 gramas de cocaína, 25 pacotes de 280 gramas de cocaína, 10 folhas de papel ofício com de adesivo para o material, aproximadamente 40 kg de pó químico para mistura, três quilos de pó cocaína pronto para enrolação, um tonel de 29 litros de cheirinho da Loló;

Foram apreendidos também 12 vidros (um litro cada) de acetona para refinaria de cocaína, uma balança de precisão, 3 mil frascos de 10ml para embalagem de cheirinho do loló, 17 mil embalagem de eppendorf para cocaína, 3 mil frascos de 10ml para embalagem de cheirinho da loló, 17 mil embalagem de eppendorf para cocaína, 4 mil frascos emppedorf de 50 reais, uma moto marca Crípton (vermelha) constando amarela no documento.

O suspeito e as drogas foram levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.