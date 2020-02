Rodrigo Furtado confirma vinda de nova upa para Volta Redonda

Secretário das Cidades garantiu ao parlamentar construção de unidade de saúde; falta apenas definir local

O vereador Rodrigo Furtado (PTC) confirmou na tarde de quinta-feira (13/02) que o governo do estado vai direcionar recursos para a construção de uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no município. A confirmação foi feita durante um encontro entre o parlamentar e o secretário estadual das Cidades, Juarez Fialho, na manhã do mesmo dia, na sede da Secretaria de Fazenda (Sefaz), no gabinete, no Centro do Rio.

De acordo com Rodrigo Furtado, os recursos serão empenhados ainda este ano, podendo as obras serem iniciada no decorrer do segundo semestre. O parlamentar afirmou, no entanto, que ainda falta definir um local, mas que “não haverá problemas quanto a isso”.

– Estive na tarde desta quinta-feira com o prefeito Samuca (Elderson da Silva) para confirmar a conquista e para conversarmos sobre um local que tenha as dimensões necessárias, que seriam de 3 mil metros quadrados. Temos áreas nos bairro Volta Grande e demais bairros periféricos. O mais importante é que o governador Wilson Witzel (PSC) deu sinal verde para que a cidade receba este grande investimento no setor de Saúde – concluiu Furtado.

