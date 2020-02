Volta Redonda amplia atendimento descentralizado através do Na Hora

Em 2017 a prefeitura de Volta Redonda lançou o programa ‘Na Hora’, uma estratégia para descentralizar os serviços oferecidos em sua sede e, assim, facilitar a vida da população. O local já realizou quase 160 mil atendimentos, sendo que só em 2019 foram mais de 55 mil. O ‘Na Hora’ fica na Avenida Antônio de Almeida, no bairro Retiro, e oferece diversos serviços, além de abrigar o Sine (Sistema Nacional de Empregos).

O prefeito Samuca Silva disse que o atendimento de fato é feito ‘na hora’. “A ideia é facilitar o acesso, descentralizando os serviços da prefeitura. Temos que levar os atendimentos para mais perto do público e evitar que os moradores tenham que se deslocar até o centro para resolver qualquer problema”, afirmou.

De acordo com o gestor do ‘Na Hora’, Almazyr Mattos, a orientação é que os atendimentos sejam realizados de forma humanizada. “Nós prezamos pela qualidade do atendimento. Os números mostram que a população realmente utiliza o programa, o que é muito gratificante”, comentou.

“Eu, como morador do Retiro, acho que o ‘Na Hora’ veio para beneficiar não só a mim, como todos os moradores das redondezas, pois esses serviços facilitam muito a nossa vida, principalmente quando não temos tempo para ir até o Aterrado. Isto nos proporciona uma comodidade maior e agilidade nos processos que precisamos solucionar”, afirmou Arthur Henrique Ramos.

Atualmente, o ‘Na Hora’ realiza emissão de carteira de trabalho; cadastramento habitacional; recadastramento do Bolsa Família; atendimentos do SAAE-VR; emissão de segundas vias e certidões referente a imóveis e dívida ativa; cadastro de MEI e de ambulantes; agendamento de caçambas; emissão de Duda e agendamento do Detran/RJ; impressão de resultados de exames de laboratório; requerimento de podas e cortes de árvores; entre outros.