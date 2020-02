Valdir Espinosa morre após cirurgia no Rio

O ex-técnico de futebol Valdir Espinosa, morreu na manhã desta quinta-feira, no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) de um hospital do Rio de Janeiro. Espinosa estava internado desde o último fim de semana quando o quadro piorou devido a uma pneumonia após uma cirurgia na região do abdômen.

Espinosa exercia a função de gerente técnico do Botafogo, desde dezembro de 2019. Espinosa foi campeão Carioca de 1989. Um título histórico para o alvinegro porque encerrou o período de 21 anos na fila. Foto: Reprodução EBC