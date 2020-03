Uma carreta, carregada com livros, tombou e pegou fogo no início da manhã desta sexta-feira, por volta das 7 horas, no km 138, da Rodovia Lúcio Meira (BR-393), na altura de Sapucaia.

Segundo a PRF a pista ficou totalmente interditada e o congestionamento chegou a cinco quilômetros. O motorista da carreta ficou ferido e foi encaminhado para o hospital de Sapucaia. O Corpo de Bombeiros esteve no local e as chamas já foram controladas. Foto: Redes Sociais