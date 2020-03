Deputado Marcelo Cabeleireiro participa de sessão plenária por videoconferência 

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro participou ontem (25), da sessão plenária da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) de forma remota e pela primeira vez registrou seus votos através de videoconferência. Foram votadas propostas do governo do estado e de parlamentares para minimizar os efeitos da crise causada pelo novo coronavírus.

Essa foi a maneira encontrada para que os deputados que integram o grupo de risco possam participar sem descumprir as regras de isolamento social indicadas, enquanto durar a pandemia.

Vale ressaltar que as sessões deliberativas no plenário estão mantidas bem como o atendimento nos gabinetes. Já as audiências públicas e reuniões de comissões e frentes parlamentares, visitas guiadas no Palácio Tiradentes e atendimento público na biblioteca da Alerj estão suspensas.

Foram analisados projetos de lei sobre linha de crédito emergencial para empresas fluminenses; regulamentação de cobrança de ICMS de operações eletrônicas; implementação de plataforma de educação à distância para rede estadual de ensino; disponibilização de álcool 70% em gel nas estações de transporte como trens, metrô e barcas; Higienização diária dos veículos pelas empresas de transporte público; autorização para que o governo adote regime de trabalho remoto para terceirizados de instituições públicas; programas de apoio às populações vulneráveis e revogação de normas para adequar a legislação tributária estadual.