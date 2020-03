Duas pessoas morrem em acidente na Lúcio Meira, em Vassouras

O motorista de uma van, de 48 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, após um acidente ocorrido na tarde de quinta-feira, na Estrada Barão de Vassouras, no bairro Matadouro, em Vassouras. Segundo informações do local, o homem conduzia uma Kombi quando perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas e bateu contra uma pilastra de sustentação de uma ponte.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado em estado gravíssimo para o Hospital Universitário, em Vassouras. O carona que estava no veículo morreu no local. Foto: Redes Sociais