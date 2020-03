Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido na tarde desta terça-feira, em um tombamento de um caminhão carregado com peixes, no km 461 da Rodovia BR-101 (Rodovia Rio-Santos), na altura do bairro Portogalo, em Angra dos Reis.

O motorista ficou prensado às ferragens. Ele foi retirado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o Hospital Geral da Japuíba. A outra vítima foi removida para o Instituto Médico Legal (IML), de Angra dos Reis. Foto: Redes Sociais