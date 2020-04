Câmara segue Decreto do Governador do Rio de Janeiro

A Câmara Municipal de Volta Redonda retornou nesta quarta-feira, dia 1º, aos trabalhos administrativos atendendo o Ato nº 10.342 que suspendeu as atividades da Casa Legislativa do dia 23 a 31 de março, em consideração à Pandemia Mundial do Coronavirus-Covid 19 declarada pela OMS- Organização Mundial de Saúde.

Portanto, em atenção a um pedido do Executivo Municipal e atender as necessidades do município, o presidente Nilton Alves de Faria – Neném- realizou uma sessão ordinária na última quinta-feira, dia 26 de março, quando recebeu o secretário de Saúde, Alfredo Peixoto, que respondeu a diversos questionamentos dos parlamentares.

Hoje, em consideração ao Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, publicado no Diário Oficial do Estado (30/03), prorrogando as medidas para reduzir a movimentação e aglomeração de pessoas no estado, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus por causa da situação de emergência em saúde.

O vereador Neném faz um novo ato dispensando as atividades laborais por 14 dias, os servidores da Casa Legislativa, no período de 2 a 15 de abril, salienta que todos os setores administrativos atuarão em regime de plantão em caso de necessidade premente.

Nilton Alves de Faria, garante que todos os vereadores estão trabalhando, evidencia que apenas foi suspenso o atendimento ao público, inclusive nas últimas sessões plenárias.