A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está participando de uma ação comunitária de doação de lanches, adquiridos por diversos motoclubes da região, no km 255, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no trevo de Belvedere, em Barra do Piraí.

A ação, com início em 02 de abril e que se estenderá até amanhã, dia 03, começou às 7 vai até às 9 horas. A ação faz parte da campanha nacional “Siga em Frente, caminhoneiro”.